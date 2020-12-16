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МИД Украины заявил о необходимости выработки стратегии в отношении РФ

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости стратегии в отношении России, однако признал, что нынешние настроения в украинском обществе этому не способствуют.

"Украинское общество еще не готово к спокойному разговору о России: ни общество, ни политикум. Где-то я встречаю экспертов, которые готовы как-то трезво смотреть на эту страну, на этого соседа. Мы никогда не убежим от своей географии, это тоже надо понимать", - сказал Кулеба в среду на дискуссии, организованной Центром "Новая Европа".

Глава МИД подчеркнул, что к этой теме нужно подходить очень осторожно, сначала в экспертных обсуждениях.

"В обществе еще слишком много эмоций, чтобы говорить о России. И человек, который действительно готов к этому разговору, будет либо замаркирован фанатиком, либо предателем и подставится под удар, но этот разговор очень нужен. Без стратегии относительно России не будет ни безопасности, ни процветания", - добавил Кулеба.

Дмитрий Кулеба Украина МИД Украины

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