Экс-мэр Сухума Харазия задержан после инцидента со стрельбой

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Бывший мэр Сухума Адгур Харазия подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

Как сообщили в пресс-службе МВД республики, Харазия уже задержан.

По информации ведомства, 14 декабря вооружённый огнестрельным оружием экс-чиновник подошел к припаркованному на улице автомобилю и несколько раз выстрелил в водителя.

Пострадавший - сотрудник администрации Центрального рынка Сухума Алмас Шакрыл - был доставлен в больницу с диагнозом "огнестрельное сквозное ранение правой и левой стоп в области пяточных костей". В тот же день он был прооперирован, его жизни ничего не угрожает.

Абхазские интернет издания сообщают, что причиной инцидента между Харазия и Шакрылом был конфликт на почве бизнес-интересов.

Харазия занимал пост главы Сухума с 2014 по 2019 года. До этого он занимал пост вице-спикера парламента республики.

Расследование уголовного дела, возбуждённого по данному факту, ведет следственный отдел УВД по городу Сухум.