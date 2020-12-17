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Fox News узнал о переносе публикации доклада разведки США о вмешательстве в выборы

Fox News узнал о переносе публикации доклада разведки США о вмешательстве в выборы
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Публикация доклада разведывательного сообщества об иностранном влиянии на выборы США в 2020 году будет отложена, сообщает Fox News.

"Сегодня днем сотрудники разведки уведомили директора национальной разведки (Джона Рэтклиффа - ИФ) о том, что разведывательное сообщество не встретится в крайний срок - 18 декабря, установленный исполнительным указом и Конгрессом, чтобы представить секретную оценку разведывательного сообщества по внешним угрозам американским выборам 2020 года", - заявила помощник директора нацразведки по стратегическим коммуникациям Аманда Шох телеканалу.

Ожидалось, что доклад будет опубликован к пятнице. Однако, по данным источников Fox News, в разведывательном сообществе возник спор о том, что стоит в него включать.

Так, ряд высокопоставленных аналитиков разведки "непреклонны" в том, что Китай стремился повлиять на президентские выборы 2020 года в то время, как ряд других преуменьшают активность Китая вокруг (американских - ИФ) выборов.

Некоторые аналитики утверждают, что усилия Китая были "минимальными" или заключались только в планах, которые в конечном итоге не были реализованы.

Между тем, другие утверждают, что существует "достаточно сырой информации" о намерениях и действиях Китая.

В октябре Рэтклифф и директор ФБР Кристофер Рэй предупредили, что Россия и Иран пытаются повлиять на выборы 2020 года.

Выборы в США состоялись 3 ноября. 14 декабря прошло голосование коллегии выборщиков, которое подтвердило победу кандидата от демократов Джо Байдена.

Результаты голосования выборщиков должен утвердить Конгресс США 6 января.

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