Число жертв коронавируса на Украине приблизилось к 16 тысячам

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - На Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 12 047 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 12 939 человек, умерли 264 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Таким образом, количество инфицированных с начала пандемии составило 931 751. При этом 15 996 человек умерли от COVID-19, выздоровели 548 356 заразившихся.

Степанов написал в фейсбуке, что из заболевших за последние сутки - 594 ребенка и 535 медработников.

Днем ранее, сообщалось о 10 622 новых случаях, 15 декабря медики сообщили о 8 416 новых случаях инфицирования, 14 декабря был зафиксирован 6 451 новый заболевший.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.