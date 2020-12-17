РФ передала Эстонии мужчину, сбежавшего из тюрьмы в Таллине в 2015г.

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Сбежавший пять лет назад из тюрьмы в Эстонии мужчина, которого задержали в Петербурге, экстрадирован из РФ, сообщает в четверг пресс-служба регионального главка МВД.

Днем 15 декабря в пункте пропуска "Ивангород - Нарва" сотрудники Интерпола ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области и регионального УФСИН РФ передали правоохранительным органам Эстонии 41-летнего мужчину, говорится в сообщении.

По данным ведомства, он был задержан летом прошлого года в центре северной столицы как находящийся в международном розыске. Осенью 2015 года вместе с подельником он самовольно покинул таллинскую тюрьму, где отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков. Позднее, после появления информации о том, что мужчина мог пересечь границу с Россией, его объявили в международный розыск.