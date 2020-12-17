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ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 16:44

Санкции по Белоруссии утверждены Советом ЕС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Совет ЕС принял в четверг решение по третьему пакету индивидуальных санкций в отношении Белоруссии, который включает физических и юридических лиц, сообщил в твиттере журналист радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк.

В числе подпавших под санкции организаций оказались "Белтехэскпорт", завод колесных тягачей VOLAT, Dana holdings и Synesis.

В санкционный список также попали глава национального ТВ Иван Эйсмонт и заместитель премьер-министра Анатолий Сивак.

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