Санкции по Белоруссии утверждены Советом ЕС

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Совет ЕС принял в четверг решение по третьему пакету индивидуальных санкций в отношении Белоруссии, который включает физических и юридических лиц, сообщил в твиттере журналист радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк.

В числе подпавших под санкции организаций оказались "Белтехэскпорт", завод колесных тягачей VOLAT, Dana holdings и Synesis.

В санкционный список также попали глава национального ТВ Иван Эйсмонт и заместитель премьер-министра Анатолий Сивак.