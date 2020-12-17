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Китай назвал условие, при котором готов поделиться лунным грунтом с НАСА

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Китай может поделиться с НАСА образцами лунного грунта, доставленными зондом "Чанъэ-5", однако для этого требуется изменение политики властей США, заявил заместитель лунной программы Китая У Яньхуа на пресс-конференции.

"К сожалению, из-за того, что в 2011 году конгресс США принял закон, ограничивающий сотрудничество и контакты американского НАСА с китайской аэрокосмической отраслью, я думаю, в основном это зависит от политики американского правительства", - сказал У Яньхуа на пресс-конференции, которую транслировало Центральное телевидение Китая.

У Яньхуа добавил, что Китай продолжает готовиться к первой миссии на Марс "Тяньвэнь-1", в рамках которой планирует доставить на Землю образцы грунта с красной планеты.

В 2011 году НАСА исключила китайское правительство и организации, связанные с Китаем, из своих проектов. Однако во время китайской миссии "Чанъэ-4" американскому космическому агентству удалось получить разрешение конгресса и поработать с Пекином.

Китай ранее в декабре стал третьей страной в мире после России и США, сумевшей доставить лунный грунт на Землю, и первой, реализовавшей такой проект, с 1976 года. В рамках миссии модуль собрал в общей сложности около двух килограммов геологической породы.

Китай НАСА

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