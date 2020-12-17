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Мужчина захватил заложников во Франции

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Мужчина с оружием захватил офис одной из компаний на севере от Парижа и удерживает заложников, сообщил в четверг телеканал BFM со ссылкой на источник.

Захват случился вечером в четверг в муниципалитете Домон департамента Валь-д'Уаз. В тот момент в помещении находились несколько человек. Преступник удерживает в заложниках свою жену.

По информации газеты le Parisien, захватчик заблокировался в офисе ландшафтной компании, где работает менеджером. Ранее он попадался на домашнем насилии. Они с женой пытаются развестись весь этот год.

Два сотрудника компании получили ранения – в ногу и в лицо. Об их тяжести пока ничего не известно.

На месте работает антитеррористическое подразделение французской жандармерии – GIGN.

Местная прокуратура начала расследование.

Франция

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