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Philips купит BioTelemetry за $2,47 млрд

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Нидерландская Royal Philips NV, выпускающая потребительские товары и медицинское оборудование, сообщила, что договорилась о покупке американской BioTelemetry Inc., которая оказывает услуги по дистанционной кардиологической диагностике и мониторингу. Сумма всей сделки составит $2,47 млрд.

Philips предлагает акционерам BioTelemetry по $72 за акцию, которые будут выплачены в виде денежных средств по завершении сделки. Это соответствует премии в размере 16,5% к цене бумаг BioTelemetry на закрытие торгов в четверг.

Стоимость приобретаемой компании оценивается в $2,8 млрд с учетом денежных средств и долга, говорится в сообщении.

Ожидается, что сделка будет закрыта в I квартале 2021 года.

Philips считает, что объединение бизнесов приведет к значительным синергетическим эффектам, будет способствовать росту продаж Philips и улучшению маржи скорректированной EBITA в следующем году.

Акции Philips дорожают в пятницу на 2,5%. Цена бумаг BioTelemetry подскочила на 15,8% в ходе предварительных торгов.

Philips Нидерланды BioTelemetry США

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