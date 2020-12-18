На большом десантном корабле ВМС США произошла вспышка COVID-19

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Несколько десятков членов экипажа американского универсального десантного корабля USS Essex заболели коронавирусом во время его похода. Об этом сообщило командование надводных сил Тихоокеанского флота ВМС США.

Точное количество заболевших на корабле, который вышел в поход с базы в Сан-Диего в Калифорнии в начале декабря, не разглашается. Большая часть из них несла вахту в машинном отделении. Среди зараженных также морские пехотинцы из состава базирующих на десантном корабле подразделений.

В связи с экстренной ситуацией на борт корабля с берега был доставлен большой отряд моряков для замены заболевших, сообщает The San Diego Union-Tribune.

Вслед за этим десантный корабль экстренно вернулся на базу в Сан-Диего.

По данным ВМС США, за последнюю неделю коронавирусом заразились более 1,2 тыс. американских военных моряков. С начала ноября в ходе тестов на коронавирус положительный результат был выявлен у 7,7 тыс. моряков. Это составляет почти 40% от общего числа заболевших коронавирусом в ВМС США с начала пандемии.