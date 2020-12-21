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Число взорванных в ФРГ банкоматов достигло рекорда в 2020 году

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Количество взорванных в Германии банкоматов в 2020 году превысило 400 и достигло рекорда, сообщила вице-президент Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) Мартина Линк агентству DPA.

Прошлый максимум был зафиксирован в 2018 году, когда были взорваны и ограблены около 370 банкоматов. В 2019 году таких случаев насчитывалось 349.

По данным BKA, в этом году в 160 случаях грабителям удалось достичь цели и получить наличные, в остальных случаях ограбление пошло не по плану. Больше всего банкоматов было взорвано в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия - 174. На долю криминальных группировок из Нидерландов приходится более половины случаев ограбления таким способом, большинство из них - из Утрехта и Амстердама.

При подобных преступлениях ущерб от взрывов превосходит сумму похищенных средств, отмечает Deutsche Welle.

Мартина Линк Германия

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