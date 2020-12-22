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Онлайн-платформа Vimeo будет выделена в самостоятельную компанию

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Платформа для обмена видео Vimeo будет выделена из американской IAC/InterActive Corp. в самостоятельную публичную компанию.

IAC сообщила во вторник, что сделка, вероятно, будет закрыта во втором квартале 2021 года, и акционеры компании получат пропорциональную долю акций Vimeo.

Vimeo, созданная в 2004 году, позволяет пользователям размещать на своей платформе видео, как и YouTube, но придерживается другой модели бизнеса, фокусируясь на доходах не от рекламы, а от продажи программного обеспечения для создания и редактирования видеоконтента.

База подписчиков компании и ее выручка существенно выросли в этом году, поскольку многие компании стремились увеличить свое присутствие в интернете в период пандемии COVID-19. Выручка Vimeo в каждый месяц с апреля по ноябрь была не менее чем на 40% выше, чем годом ранее. В третьем квартале выручка составила $75,1 млн, но Vimeo зафиксировала операционный убыток в $3,3 млн.

По данным на конец сентября число подписчиков Vimeo составляло 1,46 млн, на 21% больше, чем годом ранее.

Ранее в этом году Vimeo привлекла средства сторонних инвесторов на сумму $150 млн, получив оценку в $2,75 млрд.

Акции IAC подорожали на 13,2% на торгах во вторник. За последние три месяца их стоимость выросла на 54%.

Vimeo

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