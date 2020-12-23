Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:33Заразились
на 22.12В России 2 906 503+28 776В мире 77 364 641+541 155

Байден готов к разработке нового пакета помощи в условиях пандемии

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Джо Байден заявил, что в следующем году его администрация разработает еще одни пакет помощи стимулирования экономики и помощи населению в условиях пандемии коронавируса.

На пресс-конференции Байден сказал, что пакет помощи в размере $900 млрд, принятый Конгрессом на этой неделе, является "первым шагом", его правительству придется сделать больше.

Он подчеркнул: "Истина проста: наши самые темные дни в битве против коронавируса еще впереди, а не позади".

По данным американского университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 03:00 по Москве среды число инфицированных COVID-19 с начала пандемии в США достигло 18 197 351 человека, жертвами инфекции стали 322 285.

США Джо Байден

Новости

В ITV узнали о возможном заключении торгового соглашения Британии и ЕС в среду

В ITV узнали о возможном заключении торгового соглашения Британии и ЕС в среду

Израиль назначает четвертые выборы за 2 года после распада коалиции

Байден пообещал не оставлять без ответа кибератаки против ведомств США

Колумбия и Россия обменялись высылкой дипломатов

Путин и Макрон по телефону обсудили Карабах, Украину и коронавирус

Что произошло за день: вторник, 22 декабря

Случаи нового штамма COVID-19 зафиксированы по всей Великобритании

Китай из-за COVID-19 закрыл последний порт для приема российской рыбы

ЕК сочла излишней запрет на транспортное сообщение с Великобританией

Британцы стали готовиться к дефициту из-за закрытия границы с Францией

Британцы стали готовиться к дефициту из-за закрытия границы с Францией
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');