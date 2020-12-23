Байден готов к разработке нового пакета помощи в условиях пандемии

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент США Джо Байден заявил, что в следующем году его администрация разработает еще одни пакет помощи стимулирования экономики и помощи населению в условиях пандемии коронавируса.

На пресс-конференции Байден сказал, что пакет помощи в размере $900 млрд, принятый Конгрессом на этой неделе, является "первым шагом", его правительству придется сделать больше.

Он подчеркнул: "Истина проста: наши самые темные дни в битве против коронавируса еще впереди, а не позади".

По данным американского университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 03:00 по Москве среды число инфицированных COVID-19 с начала пандемии в США достигло 18 197 351 человека, жертвами инфекции стали 322 285.