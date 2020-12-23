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В Дании сообщили о возможном возобновлении укладки "Северного потока 2" с 15 января

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Трубоукладочное судно под российским флагом Fortuna с 15 января 2021 года может начать укладку "Северного потока 2" в датской исключительной экономической зоне, сообщили в среду Датское агентство по мореплаванию и проектная компания Nord Stream 2 AG.

Речь идет об укладке двух ниток газопровода от точки напротив южной оконечности острова Борнхольм до границы датских и германских исключительных экономических зон.

Кроме "Фортуны" в работах будут задействованы строительные суда "Балтийский исследователь" и "Мурман", а также другие суда снабжения.

При работе трубоукладчика Fortuna вокруг него создается временная запретная зона радиусом 1,5 мили (2,8 км), а при работе судов "Балтийский исследователь" и "Мурман" - 500 м - при подаче ими сигнала "ограниченная маневренность".

В этой зоне будет запрещено несанкционированное судоходство, погружение, постановка на якорь, рыбная ловля и работы на морском дне.

Строительство газопровода "Северный поток 2" силами европейских строительных компаний было приостановлено год назад после принятия военного бюджета США на очередной год, в который законодатели вписали запрет подрядчикам оказывать услуги по укладке морской магистрали.

После этого российская сторона занялась достройкой газопровода собственными силами. Две недели назад трубоукладчик "Фортуна" приступил к достройке 2,6 километрового отрезка магистрали в исключительной экономической зоне Германии.

На настоящий момент из примерно 2 тыс. 460 км газопровода уложено более 2 тыс. 300 км (то есть 94%).

Дания

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