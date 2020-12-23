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SEC одобрила предложение NYSE о введении процедуры первичного прямого листинга

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила предложение Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) о введении процедуры так называемого первичного прямого листинга, которая может стать новой альтернативой традиционным IPO.

Прямой листинг позволяет компании размещать акции на бирже без участия банков-андеррайтеров, что необходимо в случае IPO.

До настоящего времени стартапы могли прибегать к прямому листингу лишь для продажи уже существующих акций основателями бизнеса или ранними инвесторами, но не для привлечения нового капитала. В связи с этим процедура прямого листинга была доступна лишь для компаний, располагающих достаточным объемом средств.

Предложение NYSE, одобренное во вторник SEC, предусматривает возможность размещения компанией новых акций и их продажу неограниченному кругу инвесторов в рамках разовой крупной транзакции в первый день торгов. Учитывая, что большинство компаний выходят на открытый рынок с целью привлечения нового капитала, процедура первичного прямого листинга может получить широкое распространение, пишет The Wall Street Journal.

"Это меняет правила игры на рынках капитала, выравнивая площадку для обычных инвесторов и давая компаниям еще один способ выхода на открытый рынок", - заявила президент NYSE Стейси Каннингем.

"При том, что многие аспекты фондовых рынков давно выигрывают от инноваций, инновации в некоторой степени смогли обойти процесс прямого листинга, - отмечает представитель SEC Элад Ройзман. - Однако это было лишь до сегодняшнего дня. Предложение NYSE даст компаниям альтернативный вариант для привлечения капитала на открытом рынке. Я поддерживаю решение SEC одобрить инициированные изменения".

По словам Ройзмана, первичный прямой листинг необязательно является правильной опцией для каждой компании, но представляет собой альтернативу, с помощью которой компании могут предложить акции инвесторам на открытом рынке при сохранении такого важного фактора, как защита инвесторов.

Решение SEC является победой для NYSE, предложение которой ранее в этом году пыталась заблокировать влиятельная отраслевая группа. Совет институциональных инвесторов (Council of Institutional Investors) настаивал, что новый вид прямого листинга не будет защищать инвесторов так же, как традиционные IPO, однако SEC отклонила эти аргументы.

NYSE направила SEC предложение о введении процедуры первичного прямого листинга более года назад. Конкурирующая Nasdaq Stock Market ждет аналогичного разрешения от SEC.

NYSE SEC Стейси Каннингем Элад Ройзман

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