Газета узнала о помощи спецслужб Запада в выявлении в Колумбии "шпионов" из РФ

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Колумбийские спецслужбы заподозрили двух российских дипломатов в сборе разведданных, когда получили информацию от коллег из США и Великобритании, пишет в среду газета El Tiempo.

"Десятки отправленных зашифрованных сообщений из Колумбии в Москву привлекли внимание сотрудников британских и американских спецслужб", - отмечает это колумбийское издание.

Расследование началось в Колумбии в 2017 году. "Это совпало с изменениями в посольстве РФ в Боготе", - пишет газета. По ее информации, именно тогда в Колумбию из России прибыла дополнительная группа сотрудников посольства. Предполагается, что их целью был именно сбор разведданных.

В итоге расследование позволило выявить двух человек, которые, по данным Боготы, работали на российскую разведку. В статье говорится, что "переданные британскими и американскими разведслужбами данные сыграли ключевую роль для дальнейших дипломатических демаршей Боготы".

В прошлые годы, как отмечает El Tiempo со ссылку на источник в колумбийских разведслужбах, сбор информации о Колумбии велся Россией из соседней Венесуэлы, а не непосредственно с колумбийской территории.

Накануне, 22 декабря, стало известно, что власти Колумбии выдворили со своей территории двух российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Глава Миграционной службы Колумбии Хуан Франсиско Эспиноса позднее подтвердил факт выезда из страны двух российских дипломатов, сообщала El Tiempo. "8 декабря нашу территорию покинули двое граждан России, работавшие в посольстве РФ в Колумбии", - заявил он.

В среду в МИД РФ заявили, что послу Колумбии в Москве выражен протест в связи с безосновательной высылкой двух российских дипломатов из Боготы. 22 декабря в российское министерство был вызван чрезвычайный и полномочный посол Колумбии в РФ Aльфонсо Лопес Кабальеро, "которому был выражен протест в связи с безосновательным решением колумбийской стороны о высылке двух дипломатов Посольства России в Боготе", сказали в МИД.

Этот шаг не соответствует духу традиционно дружественных и взаимоуважительных отношений, связывающих Россию и Колумбию", - заявили на Смоленской площади.

"Послу заявлено, что, исходя из принципа взаимности, российская сторона объявляет persona non grata двух сотрудников дипломатического представительства Колумбии в Москве", - говорилось в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.