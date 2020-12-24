Антимонопольный регулятор КНР начал расследование в отношении Alibaba Group

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Китайское госуправление по регулированию рынка начало антимонопольное расследование в отношении Alibaba Group.

"Сегодня Alibaba Group получила уведомление государственного управления по регулированию рынка о начале расследования в отношении Alibaba Group по подозрению в монополистических действиях. Alibaba будет активно содействовать расследованию регуляторов. Сейчас компания продолжает работать в обычном режиме", - говорится в сообщении компании в социальной сети Weibo.

Alibaba Group Holding Ltd. подозревается в заключении эксклюзивных соглашений о сделках и других нарушениях. Котировки акций компании на Гонконгской фондовой бирже упали в четверг на 8,1%, конкурирующей JD.com - на 2,3%.

Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них - Taobao. Компания сводит на этих платформах покупателей и продавцов, предоставляя им различные сервисы.