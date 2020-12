Компании США пообещали выделить миллиарды на борьбу с расовым неравенством

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Американские компании в 2020 году пообещали направить десятки миллиардов долларов на борьбу с расовым неравенством. Одной из задач на 2021 год и последующий период станет отслеживание того, куда пойдут эти деньги и какие изменения это принесет, пишет The Wall Street Journal.

Большие обязательства

За последние шесть месяцев крупные предприятия взяли на себя обязательства на общую сумму порядка $35 млрд, следует из заявлений компаний, которые изучила WSJ. Это стало своего рода ответом на убийство полицией афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе. Компании сообщают, что средства пойдут на увеличение чистого капитала чернокожих семей, создание профессиональных возможностей для меньшинств и повышение многообразия в своих рядах, среди всего прочего.

Основную часть этой суммы составляют обязательства американского банка JPMorgan Chase & Co., который в октябре пообещал инвестировать $30 млрд в течение следующих пяти лет, чтобы помочь сократить расовый разрыв в уровне благосостояния жителей США. Ведущие банки взяли на себя наибольшие обязательства: Bank of America Corp. планирует выделить $1 млрд, а Citigroup Inc. - $1,15 млрд.

Американская Walmart Inc., крупнейшая в стране компания розничной торговли, обязалась создать центр по вопросам расового равенства, через который она пожертвует $100 млн некоммерческим группам в течение пяти лет. Американская Google, входящая в Alphabet Inc., направит $175 млн на поддержку чернокожих владельцев бизнеса, основателей стартапов, соискателей и разработчиков в дополнение к фонду YouTube на $100 млн, предназначенному для поддержки темнокожих деятелей культуры и представителей творческих кругов.

Главное - следить за деньгами

Ранее в этом месяце сообщалось, что топ-менеджеры более 30 американских компаний, включая Merck & Co., IBM Corp. и Nike Inc., поддержали создание стартапа, который займется решением проблемы трудоустройства чернокожих американцев. Стартап, получивший название OneTen, объявил своей целью создание 1 млн рабочих мест для афроамериканцев в следующие десять лет. К настоящему времени проект привлек финансирование в размере более $100 млн.

Все эти суммы способны улучшить положение чернокожих семей и помочь устранить давно существующее неравенство, говорят наблюдатели и правозащитники.

"Главный вопрос - следить за деньгами, чтобы увидеть, что на самом деле происходит", - приводит WSJ слова Деборы Элам, которая с 2002 по 2017 годы работала в General Electric Co. в качестве директора, ответственного за проведение политики многообразия, и сейчас является консультантом.

Главный исполнительный директор Walmart Дуг Макмиллон заявил, что определил группу из семи человек, включая его самого, для отслеживания прогресса в достижении инициатив компании в области расового равенства и многообразия. JPMorgan сообщил, что банк будет регулярно делиться информацией о достигнутом прогрессе с топ-менеджерами и со внешней консультативной группой.

Обещания, данные компаниями в этом году, потребуют их "активного, самоотверженного и целенаправленного осуществления", заявил Сайрус Мери, известный адвокат по гражданским правам, выигравший некоторые из крупнейших дел о расовой дискриминации в США.

Инициативы в технологической сфере

В 2020 году директора компаний по информационным технологиям (CIO) содействовали разработке или стимулированию инициатив, направленных на расширение участия меньшинств и женщин в их технологических командах, а также программ, предназначенных для удержания и продвижения по службе этих недопредставленных групп, пишет WSJ.

"Хотя мы всегда обсуждали это (многообразие, равноправие и социальную интеграцию - ИФ), убийство Флойда стало настоящим тревожным звонком", - заявила директор по информационным технологиям American Airlines Group Inc. Майя Лейбман, одна из 45 IT-директоров, принявших участие в ежегодном опросе CIO Journal по итогам года.

"Хватит разговоров, настало время действовать", - сказала она.

В рамках инициатив по обеспечению многообразия в этом году IT-отдел крупнейшей авиакомпании США выслал предложения о работе студентам исторически черных колледжей и университетов (historically black colleges and universities, или HBCU), даже несмотря на приостановку найма новых работников и отправку в отпуск без содержания сотрудников в других отделах из-за кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

"Расизм, неравенство и дискриминация однозначно неправильны. Однако мы их по-прежнему наблюдаем в обществе и в технологической сфере", - сказал Суреш Кумар, технический директор и директор по развитию американской Walmart Inc., крупнейшей в стране компании розничной торговли. - Мы можем изменить это, и я верю в превращение разговоров в действия".

Многообразие IT-талантов

Target Corp., владеющая второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, и американский страховщик Nationwide Mutual Insurance Co. входят в число компаний, которые в этом году представили или расширили свои программы, направленные на привлечение и развитие талантливых технических специалистов из различных групп общества, несмотря на удаленный формат работы.

Мэтт Кэри, являющийся CIO Home Depot Inc., крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома, сообщил, что его отдел продолжает вкладываться в программы для привлечения талантов из HBCU, а также в развитие нетрадиционных путей к техническим профессиям.

IT-подразделение американского производителя сетевого оборудования Cisco Systems Inc. в июне организовало целевую группу для набора и развития разнообразных талантов, сказала директор компании по информационным технологиям Жаклин Гишлар.

Hitachi Vantara, дочерняя компания японского конгломерата Hitachi Ltd., работает над тем, чтобы увеличить представительство женщин на должностях в сфере информационных технологий, заявил CIO Тим Лэнгли-Хоторн. По его словам, 24% его сотрудников информационной безопасности составляют женщины, что в данной области "исторически было трудно достичь".