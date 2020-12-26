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Поместье Майкла Джексона "Неверленд" было продано за $22 млн

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - У поместья покойного американского певца Майкла Джексона появился новый владелец.

Как сообщает ABC News со ссылкой на Wall Street Journal, миллиардер Рон Беркл приобрел ранчо "Неверленд". Собственность площадью около 2700 акров (1 га) в Лос Оливос близ Санта-Барбары было продано за $22 млн.

На территории располагается дом площадь 1100 кв. м, дом у бассейна площадью 343 кв. м, отдельное здание кинотеатра и танцевальной студии. Также там находятся выполненные в стиле Диснейленда железнодорожная станция, пожарная часть и стойл.

Беркл был бизнес-партнером покойного поп-певца, является сооснователем инвестиционной компании Yucaipa Companies.

В 2016 году за ранчо просили $100, но всего за год цена упала до $67 млн.

Представитель Беркла сообщил, что миллиардера изначально интересует территория озера Зака, которая прилегает к ранчо, чтобы построить новый частный клуб Soho House. Но в итоге предприниматель решил, что эта земля слишком дорогая.

На территории поместья Джексона располагался развлекательный парк и зоопарк. Он назвал ранчо в честь сказочной страны из произведений о Питере Пэне.

США Майкл Джексон

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