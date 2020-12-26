На границе Узбекистана и Киргизии произошло землетрясение

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - На границе Узбекистана и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,7, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.

Эпицентр землетрясения энергетическим классом 11,9 находился в 547 км на юго-запад от Алматы на глубине 5 км.

В свою очередь Центр сейсмониторинга МЧС Узбекистана сообщает, что в стране ощущалось землетрясение до 6 баллов, эпицентр которого находился в Киргизии.

По предварительным данным МЧС Узбекистана сведений о жертвах и разрушениях нет.