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В ФРГ заявили, что не изменят подход к "Северному потоку 2" при Байдене

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Германия не намерена менять подход к проекту газопровода "Северный поток 2" в связи с предстоящей инаугурацией избранного президента США Джо Байдена, заявил агентству RND глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Федеральное правительство не изменит отношения к "Северному потоку 2", - сказал он в связи с запланированной на 20 января церемонией инаугурации Байдена.

"Нам не стоит говорить о европейском суверенитете, если будет подразумеваться, что в будущем мы будем делать только так, как хочет Вашингтон", - подчеркнул министр.

Он отметил, что у ФРГ и США и впредь будут разногласия по ряду тем, и важно, чтобы обе страны придерживались "общей линии" по основным стратегическим и геополитическим вопросам.

Строительство газопровода "Северный поток 2" силами европейских строительных компаний было приостановлено год назад после принятия военного бюджета США на очередной год, в который законодатели вписали запрет подрядчикам оказывать услуги по укладке морской магистрали.

На настоящий момент из примерно 2 460 км газопровода уложено более 2 300 км (то есть 94%).

Хайко Маас Германия Северный поток 2 США Джо Байден

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