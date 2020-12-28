Суд присудил летчице $0,5 млн компенсации за дискриминацию в Delta

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В США суд при Министерстве труда решил, что авиакомпания Delta Air Lines применила карательные и дискриминационные меры в отношении пилота Карлин Петитт, которая критиковала пронимаемые меры по обеспечения безопасности полетов, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на судебное решение.

Суд обязал авиакомпанию возместить ей невыплаченную за два года вынужденных пропусков зарплату и выплатить компенсацию за эмоциональное потрясение в полмиллиона долларов. Критические доводы, которые Петитт приводила, суд счел обоснованными.

Delta решение суда оспорит. Представитель авиакомпании заявил, что доводы Петитт внимательно изучали.

Летный стаж Карлин Петитт превышает 40 лет, она имеет ученую степень по авиационной безопасности, отмечает WSJ. Ранее она жаловалась на хроническую усталость пилотов, недостаточное обучение, подделку результатов обучения и неуверенность некоторых пилотов при ручном управлении автоматизированными моделями самолетов.

Многие сотрудники Delta считали жалобы летчицы обоснованными и советовали ей предупредить о них руководство, однако топ-менеджеры направили пилота на психиатрическую экспертизу, говорится в решении суда.

В 2016 году психиатр диагностировал у Петитт биполярное расстройство, и ее отстранили от полетов. Пилот утверждает, что проверку ей назначили, чтобы замять ее жалобы.

Психиатр, который вынес первоначальный диагноз, затем был вынужден прекратить практику по решению регуляторов штата Иллинойс в частности из-за нарушений при осмотре пилотов гражданской авиации. По соглашению Delta и профсоюза пилотов Петитт была направлена на последующие осмотры, расходы на которые она оплачивала вместе с авиакомпанией и которые опровергли изначальный диагноз. Ей решили вернуться к полетам после двухлетнего перерыва.

Административный судья министерства труда США постановил, что авиакомпания назначила Петитт психиатрическую экспертизу, не имея доказательств того, что ее работа как пилота была каким-либо образом неудовлетворительна.

Суд также постановил, что глава Федерального управления гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) Стив Диксон, который в разгар скандала был вице-президентом Delta по полетам, знал о мерах против пилота и одобрял их.

Возможная причастность Диксона к этому делу обсуждалась перед его назначением в FAA в июле 2019 года.

Сам он на процессе по этому делу не фигурировал в качестве обвиняемого. В FAA заявили, что Диксон встречался с Карлин Петитт лишь один раз за время своей работы в Delta и позволил другим руководителям авиакомпании заниматься ее жалобами и последующим направлением на экспертизу. Представитель управления отметил, что Диксон на слушаниях в торговом комитете Сената в 2019 году заявил о "законных вопросах относительно ее способности летать".

Суд назвал показания Стива Диксона нечеткими, уклончивыми и неубедительными. По утверждению судьи внутренняя переписка свидетельствует о том, что политика Delta в отношении жалоб была не такой открытой, как заявляет компания.