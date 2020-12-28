Запуск "Союза" с французским военным спутником перенесен на сутки

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В связи с сильным ветром на сутки перенесен планировавшийся в понедельник запуск с космодрома Куру в Южной Америке российской ракеты-носителя "Союз" с французским разведывательным спутник CSO-2, сообщила компания-оператор Arianespace.

Следующая попытка запуска с космодрома во Французской Гвиане будет предпринята во вторник, 29 декабря, в 19:42 по московскому времени.

Спутник весом более 3,5 тонн предполагается вывести на солнечно-синхронную полярную орбиту высотой 480 километров третьей ступенью российской ракеты - разгонным блоком "Фрегат".

Спутник будет также выполнять задачи в интересах Национального центра космических исследований Франции.

Спутник CSO-2

CSO-2 является вторым из трех новейших спутников французской военной орбитальной группировки оптико-электронной разведки, которые должны заменить прежние аппараты аналогичного типа Helios 2A и Helios 2B, запущенные в 2004 и 2009 годах. Предполагается, что CSO-2 позволит получать изображения поверхности Земли с разрешением в 20 сантиметров.

Спутник создан европейской компанией Airbus Defence and Space по заказу французского военного ведомства. Срок его службы рассчитан на 10 лет. Третий спутник, который создается при финансовом участии Германии, уже будет запущен с помощью французской ракеты-носителя "Ариан-6".

Общая стоимость программы по созданию и выводу на орбиту трех разведывательных спутников третьего поколения оценивается в $1,5 млрд.

Правительство Франции заключило соглашения с правительствами Германии, Швеции и Бельгии о предоставлении данных, которые будут получать спутники CSO. Аналогичное соглашение в ближайшее время будет подписано и с Италией.

Это уже 25-й старт ракеты "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане с 2011 года на основе межправительственного соглашения между Россией и Францией.