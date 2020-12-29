В Британии заявили о необходимости вакцинировать не менее 2 млн человек в неделю

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Для того, чтобы избежать новой волны распространения коронавируса, Великобритании следует обеспечить вакцинацию 2 млн человек в неделю, считают эксперты Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM).

"Самый строгий сценарий четвертого уровня для предотвращения распространения инфекции по всей Англии предусматривает закрытие школ в январе и вакцинацию 2 млн человек в неделю - это единственный сценарий, который снизит пиковое бремя интенсивной терапии и опустит уровень ниже наблюдавшегося во время первой волны (распространения инфекции - ИФ)", - говорится в исследовании LSHTM.

В нем отмечается, что при отсутствии активной вакцинации населения случаи заболевания, госпитализации, и смертности от коронавирусной инфекции "показатели в 2021 году могут превысить показатели 2020 года".

В сообщениях СМИ в минувшие выходные сообщалось, что Великобритания с 4 января выпустит в обращение вакцину от COVID-19 разработки Oxford-AstraZeneca, ее одобрение медицинским регулятором страны ожидается в течение нескольких дней.

Британское правительство заявило в четверг, что с начала кампании вакцинации 600 тыс. человек в стране уже получили первую дозу вакцины Pfizer-BioNTech.

Власти в декабре признали, что в стране циркулирует новый штамм COVID-19. Он не более смертоносный, чем "классические" варианты COVID-19, однако намного легче распространяется. В связи с этим в Великобритании ввели дополнительные ограничения, чтобы замедлить распространение инфекции.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Великобритании с начала пандемии коронавируса зарегистрировано более 2,3 млн случаев заражения и 71 тыс. летальных исходов от связанных с ним заболеваний.