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Умер модельер Пьер Карден

Умер модельер Пьер Карден
Фото: АР/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Умер французский модельер Пьер Карден. Как пишет Le Figaro, об этом сообщила его семья. Ему было 98 лет.

Карден родился 2 июля 1922 в Италии. Его родители в 1924 году перебрались во Францию. С 14 лет Карден начал работать подмастерьем у портного, в войну работал на Красный Крест, а полноценную карьеру начал как театральный художник после войны, в Париже - он в 1946 году создал костюмы для фильма Жана Кокто "Красавица и чудовище".

В Париже он работал на дом моды Paquin, а в 1947 году возглавил ателье Кристиана Диора. Свой дом моды Карден создал в 1950 году. Его первой крупной работой стал дизайн трех десятков костюмов для "бала века" - первого послевоенного крупного костюмированного бала, который прошел в сентябре 1951 года в Палаццо Лабиа в Венеции.

Первую коллекцию от-кутюр Карден представил в 1953 году. Год спустя его приняли в Синдикат высокой моды, но одновременно он начал продвигать изделия, более доступные по ценам и в 1959 он стал первым кутюрье, который представил коллекцию прет-а-порте в универмаге Printemps.

В одежде он экспериментировал со стилем унисекс, геометрическими и космическими мотивами. В 1970 году он создал дизайн костюма космонавта для NASA, после того как посетил агентство и примерил скафандр Нила Армстронга. В 60-х он запатентовал модель знаменитых "битловских" сценических пиджаков без воротника.

Он открывал магазины модной одежды и аксессуаров, а также мебельные бутики и был владельцем ресторана Maxim's в Париже. Он считался одним из крупнейших владельцев недвижимости во Франции и ему принадлежал дворец Казановы в Венеции. Он продолжал создавать сценические костюмы, в том числе для Майи Плисецкой, и занимался продюсированием, в том числе выступлений Марлен Дитрих.

Он давал свое имя брендам одежды, парфюмерии и косметики, сигаретам, перьевым рукам, и в результате оно стало одним из самых известных французских имен в мире. Его коллекции и ретроспективы показывали крупнейшие музеи мира.

С 2009 года Карден был послом доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и был лауреатом многочисленных наград разных стран, в том числ командором Ордена Почетного легиона и кавалером российского Ордена Дружбы.

Хроника 05 января 2019 года – 29 декабря 2020 годаУмершие знаменитости
Пьер Карден Франция Венеция Марлен Дитрих Майя Плисецкая Красный Крест ФАО

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