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Трамп отверг претензии Байдена относительно темпов вакцинации против коронавируса

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп отверг претензии Джо Байдена о том, что его администрация запаздывает с темпами вакцинации против COVID-19.

"Распространение вакцин, уже доставленных в назначенное место федеральным правительством, зависит от штатов. Мы не только разработали вакцины, в том числе вложили деньги, чтобы ускорить процесс, но и доставили их в штаты", - написал Трамп в твиттере.

Он также отметил, что "Байден провалился со свиным гриппом", имея ввиду эпидемию свиного гриппа Н1N1 во время нахождения Байдена на посту вице-президента США.

Ранее Байден заявил, что "план администрации Трампа по распространению вакцин сильно отстает".

По его словам, при нынешних темпах, "на вакцинацию американского народа уйдут годы, а не месяцы."

Дональд Трамп Джо Байден коронавирус COVID-19

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