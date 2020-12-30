Поезд в Белоруссии врезался в бетонный столб, которым перекрыли пути

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Пассажирский поезд в Лиде в Гродненской области Белоруссии столкнулся с бетонным столбом, которым неизвестный перекрыл пути, говорится в сообщении в телеграм-канале Следственного комитета в среду.

"По данным следствия, поздно вечером 29 декабря неустановленное лицо перекрыло бетонным столбом железнодорожные пути в Лиде", - заявили в СК.

Там добавили, что машинист поезда, следовавшего из Гродно в Гомель, заметил препятствие на путях и попытался затормозить, но столкновения избежать не удалось. В результате ЧП пассажиры не пострадали, спустя некоторое время поезд продолжил путь, заявили в ведомстве.

Там отметили, что таким же способом приведены в негодность железнодорожные пути в Лиде в гродненском направлении, где ехал товарный поезд.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.309 (умышленное приведение в негодность путей сообщения) Уголовного кодекса", - проинформировали в СК.