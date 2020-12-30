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Неизвестные погасили Вечный огонь в Белграде

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Белграде на мемориальном Кладбище освободителей города неизвестные потушили Вечный огонь, который 15 декабря зажгли глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Сербии Александар Вучич.

"Разделяем возмущение сербской общественности в связи с имевшим место в ночь на 30 декабря актом вандализма в отношении Вечного огня на мемориальном Кладбище освободителей Белграда", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства в среду.

"В попытке бросить тень на братские отношения между народами России и Сербии какие-то негодяи не постеснялись оскорбить память советских и югославских воинов, павших в боях против фашистских оккупантов, - потушили пламя, доставленное недавно с Могилы Неизвестного Солдата в Москве, залили монумент краской", - сказала она.

Официальный представитель МИД РФ добавила, что в Москве признательны сербским властям за моментальную реакцию на инцидент. "Не сомневаемся, что виновных найдут и привлекут к ответственности", - подчеркнула Захарова.

Она добавила, что подобные выходки не способны "пошатнуть основы, на которые опираются вековые российско-сербские узы, – нашу дружбу, закаленную общей историей, борьбой плечом к плечу против врагов, попиравших человеческие ценности, за свободу и независимость".

Сербия Белград

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