В клубе Трампа во Флориде запланировали пышную новогоднюю вечеринку

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В частной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде планируют провести пышную вечеринку в канун Нового года, сообщает газета The Hill.

Официальных данных о числе гостей пока нет, но, по данным источников CNN, подтверждена информация о 500 участниках вечеринки.

Пышное мероприятие проходит в клубе ежегодно, его всегда посещают члены семьи Трампа. В прошлом году вечеринка собрала около 800 гостей, причем билеты на нее стоили порядка $1 тыс. О том, намерен ли сам президент присутствовать на вечеринке, не сообщается.

Такие планы привлекли внимание американских СМИ, так как праздник состоится в период, когда США очень сильно страдают от COVID-19, причем власти страны призывают жителей не проводить многолюдных мероприятий.

Информации о том, будут ли гостями соблюдаться меры безопасности из-за ситуации с коронавирусом, пока нет.