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Президент Азербайджана заявил, что "тот, кто в Армении живет реваншем - ошибается"

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что последние 5-6 лет переговоры с Арменией по урегулированию нагорно-карабахского конфликта были бессмысленными.
"В последние 5-6 лет смысл в переговорах был утерян. Армения проводила военные учения на оккупированных территориях, организовывались атаки на наши позиции", - сказал Алиев в телеобращении к азербайджанскому народу в связи с Днем солидарности азербайджанцев и Новым годом.
По его словам, переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта велись почти 30 лет, но они оказались безрезультатными. "Армения занималась имитацией переговоров. Политика, действия, шаги Армении за эти годы показали, что она была не заинтересована в урегулировании конфликта, хотела вечно держать наши земли под оккупацией", - отметил он.
Алиев подчеркнул, что в последние годы ситуация в зоне конфликта накалялась. "Долгие годы говорили, что военного решения конфликта в Карабахе нет. Определенные круги говорили, что я должен именно это говорить, чтобы отговорить нас от военного решения, чтобы статус-кво не менялся и был вечным. Но мы в одиночку противостояли Армении и ее сторонникам", - добавил он.
Президент отметил, что за 44 дня конфликт был решен военным путем, теперь идет фаза политического урегулирования. "Война осталась позади, показала нашу силу, единение нашего общества. (...) Если кто-то в Армении сегодня живет реваншем, то он ошибается. И если кому-то вздумается оскорбить азербайджанский народ, то они получат еще более сильный урок", - сказал Алиев.
Алиев подчеркнул, что все 17 лет, что он является президентом Азербайджана, велась целенаправленная работа по усилению страны, ее экономической независимости, которая позволила обеспечить политическую безопасность. "Мы также использовали различные пути, чтобы ослабить Армению, и мы не скрывали этого. Мы держали Армению в изоляции от всех международных и региональных проектов", - добавил он.

Азербайджан Ильхам Алиев

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