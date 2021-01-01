Президент Абхазии назвал медиков главными героями ушедшего года

Сухум. 1 января. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Аслан Бжания во время новогоднего поздравления назвал главными героями ушедшего года медицинских работников, находящихся на переднем крае борьбы с эпидемией.

"Главными героями уходящего года, несомненно, являются наши отважные медицинские работники. Пользуясь случаем, хочу еще раз выразить им огромную благодарность за титанический труд. Желаю скорейшего выздоровления нашим гражданам, вынужденным встречать новогодние праздники в больничной палате", - сказал он.

Глава республики отметил, что в 2020 году руководству страны "пришлось сосредоточиться на борьбе с эпидемией коронавируса и ее последствиями, но ситуацию удалось держать под контролем".

Он подчеркнул, что в борьбе с пандемией большую помощь Абхазии оказали Российская Федерация и зарубежная абхазская диаспора.

Бжания призвал население соблюдать меры предосторожности,

"Этот праздник мы встречаем в условиях вынужденных ограничений. Я просил бы вас не забывать о существующей опасности даже в эти дни, соблюдать меры предосторожности, беречь родных и окружающих людей", - сказал абхазский лидер.

Глава республики пожелал гражданам Абхазии крепкого здоровья и чтобы следующий год стал для каждого "успешным и счастливым".