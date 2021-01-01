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Британия завершила процесс Brexit и покидает Евросоюз

Лондон. 1 января. INTERFAX.RU - Великобритания начала свой первый год вне Европейского союза после реализации Brexit и завершения переходного периода.

Великобритания с 1 января 2021 года завершила процесс выхода из ЕС, который начался в конце января 2020 года. В течение года представители Европейского союза и Великобритании обсуждали то, как будут строиться дальнейшие отношения между сторонами в самых разных сферах.

Переговоры шли долго и с переменным успехом, они приостанавливались на некоторое время из-за ситуации с COVID-19, а также проходили в онлайн-формате. Время от времени диалог заходил в тупик, поскольку ни одна из сторон не желала идти на уступки и упрекала другую в отсутствии готовности к компромиссам.

В частности, одной из самых болезненных тем, которую обсуждали до конца года, оказалась тема рыбной ловли в водах Британии, а также вопросы равноправной конкуренции и управлению.

В конце концов, будущие отношения между Лондоном и Брюсселем оказались расписаны на более чем 1,2 тыс. листах соглашения, заключенного сторонами в канун католического Рождества.

Режим временного применения соглашения начинает действовать уже с 1 января. Оно будет действовать до его ратификации Европарламентом. Согласно плану, депутаты Европарламента рассмотрят соглашение между ЕС и Великобританией в марте. Британская сторона уже ратифицировала документ. Подписали его и руководители ЕС. Таким образом, точку в этом вопросе остается поставить именно Европарламенту.

На Даунинг-стрит заверили, что Великобритания в рамках соглашения вернула себе контроль над границей, торговлей, судебной системой и рыболовными водами. Власти Великобритании утверждают, что данная сделка "обеспечивает то, что было обещано британскому народу в ходе референдума 2016 года".

"Сделка гарантирует, (...) что мы больше не подчиняемся правилам ЕС, Европейский суд не играет никакой роли, и все наши ключевые красные линии в отношении возвращения суверенитета были достигнуты. Это означает, что 1 января 2021 года мы будем иметь полную политическую и экономическую независимость", - указали на Даунинг-стрит.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после согласования сделки заявил, что переговоры с ЕС по соглашению прошли хорошо и подарили Великобритании стабильность.

"Я верю, что это хорошая сделка и для всего Евросоюза", - отметил премьер.

Согласно положениям соглашения, Великобритания будет иметь доступ к рынку ЕС, не ограниченный тарифами и квотами. Однако британским производителям придется учитывать стандарты, как Соединенного Королевства, так и ЕС.

У подданных Великобритании теперь не будет свободы передвижений, работы или учебу на территории ЕС: им потребуется виза на период пребывания более 90 дней. Британским специалистам, включая медиков, фармацевтов, инженеров, отныне при работе на территории ЕС придется подтверждать свою квалификацию в индивидуальном порядке в той стране, где они собираются работать.

Британцы могут совершать долгосрочные поездки в ЕС для оплачиваемой работы. Так, персонал, отправленный в ЕС по делам бизнеса в командировки, может оставаться на территории ЕС до трех лет в случае, если они менеджеры или специалисты. До одного года на территории ЕС могут пребывать сотрудники-стажеры.

Тем, кто собирается совершить короткие деловые поездки, потребуется разрешение на работу. Они могут оставаться в стране на срок до 90 дней в любой 12-месячный период.

Авиасообщение между ЕС и Великобританией будет производится в привычном режиме - пассажирские и грузовые самолеты могут по-прежнему летать и приземляться в ЕС. Перевозчикам также будет разрешено продолжать движение без специальных разрешений.

В соответствии с соглашением, могут по-прежнему проходить трансграничные полицейские расследования. Однако в Великобритании больше не будет действовать Европейский ордер на арест. Более того, Великобритании отныне не будет полноценным членом Европола и Евроюста.

Соглашение также включает положения о правилах определения страны происхождения товаров, в частности, определения товаров, "сделанных в Британии". В соответствии с соглашением на товары будут вводиться тарифы только в том случае, если более 40% стоимости готовой продукции будет либо не британского происхождения, либо страны, не входящей в ЕС.

Кроме того, в соглашении прописан механизм урегулирования споров на случай, если любая из сторон заметит проблемы в торговых отношениях. Так, стороны могут принимать соответствующие меры после проведения консультаций. Затем в течение 30 дней соберется арбитражная комиссия, которая вынесет решение. Если позднее меры сочтут ошибочными или чрезмерными, потерпевшая сторона сможет принять компенсационные меры.

Что касается научного сотрудничества, Великобритания продолжит принимать участие в программе ЕС "Горизонт Европа" (Horizon Europe), а также в космической программе наблюдения за Землей Copernicus и в Евратоме (Европейское сообщество по атомной энергии).

При этом Великобритания выходит из некоммерческой программы Европейского союза Эразмус - программы по обмену студентами и преподавателями между университетами стран членов Евросоюза.

Наблюдатели отмечают, что реализация Brexit - большая политическая победа Джонсона, реализовавшего свой план, несмотря на массу внутриполитических препятствий. Однако теперь, по мнению экспертов, перед премьером стоит самая главная его задача: показать на практике, что Brexit действительно выгоден Великобритании и открывает перед страной новые возможности.

Великобритания Brexit ЕС завершение

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