Милицию в Киргизии с 8 января переведут на усиленный режим службы

Бишкек. 4 января. INTERFAX.RU - Сотрудники милиции Киргизии с 8 января будут переведены на усиленный вариант несения службы в связи с предстоящими президентскими выборами и референдумом, сообщает в понедельник пресс-служба МВД республики.

"Приказом министра внутренних дел Киргизии Улана Ниязбекова в целях обеспечения общественной безопасности во время президентских выборов с 8 января сотрудники милиции будут переведены на усиленный вариант несения службы", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, для обеспечения общественного порядка в день голосования будет привлечено 11 тыс. милиционеров. В настоящее время на избирательных участках находится более 5 тыс. сотрудников милиции.

"Сотрудники МВД Киргизии полностью готовы обеспечить общественный порядок во время досрочных выборов президента республики", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ЦИК Киргизии зарегистрировала на досрочные президентские выборы, назначенные на 10 января, 18 кандидатов, один из них отказался от участия в гонке. Среди оставшихся кандидатов Садыр Жапаров, пришедший к власти в стране после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Для участия в выборах президента 14 ноября он сложил полномочия врио главы государства и приостановил выполнение обязанностей премьер-министра.

Кроме того, на пост главы государства претендуют экс-глава Госкомитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев, лидер оппозиционной политической партии "Бутун Кыргызстан" (Единый Кыргызстан) Адахан Мадумаров, руководитель оппозиционной партии "Реформа" Клара Сооронкулова, бывший спикер парламента Канат Исаев, бывший замминистра внутренних дел Курсан Асанов, оппозиционный депутат парламента страны Каныбек Иманалиев.

10 января в Киргизии также пройдет референдум по вопросу о форме правления в стране.