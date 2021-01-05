Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:21Заразились
на 05.01В России 3 284 384+24 246В мире 85 672 034+549 954

Великобритания представила новые меры поддержки бизнеса объемом 4,6 млрд фунтов

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Министр финансов Великобритании Риши Сунак представил новый пакет мер объемом 4,6 млрд фунтов стерлингов ($6,26 млрд) для поддержки бизнеса спустя день после введения правительством страны очередного локдауна.

Британский Минфин потратит 4 млрд фунтов на единовременные субсидии порядка 600 тыс. компаний розничной торговли, гостиничного бизнеса и сферы развлечений. Каждая из компаний может рассчитывать на выплаты в размере до 9 тыс. фунтов.

Еще 594 млн фунтов будет направлено в фонд для поддержки других видов бизнеса, страдающих в результате карантинных мер.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 4 января объявил о новом локдауне на территории Англии, который продлится семь недель. Жесткие ограничения касаются учебных заведений, ресторанов, сферы развлечений, а также магазинов, продающих товары не первой необходимости.

В общей сложности правительство Великобритании направило уже 280 млрд фунтов на меры поддержки экономики в период пандемии коронавируса, пишет газета Financial Times.

Представители бизнеса, однако, опасаются, что многие отрасли экономики окажутся в отчаянном положении весной текущего года, когда программы поддержки бизнеса завершат свое действие. Многие утверждают, что принятых властями мер будет недостаточно для спасения сотен тысяч компаний в ближайшие месяцы.

По словам главы Британской торговой палаты Адама Маршалла, немедленные субсидии бизнесу являются правильным шагом, однако их будет недостаточно.

"Нам необходим долгосрочный план поддержки бизнеса - на период после весны 2021 года, до конца текущего года, - говорит Маршалл. - Меры поддержки должны захватывать не только тот бизнес, который находится на первой линии фронта, как ритейл или гостиничный сектор, но и компании, задействованные в цепочках поставок, и другие бизнес-сообщества, которые чувствуют на себе разрушительные последствия ограничительных мер".

Великобритания

Новости

Алиев объявил Шушу культурной столицей Азербайджана

Крушение украинского самолета в Иране

Украина получила от Ирана отчет о сбитом в Тегеране "Боинге"

Украина получила от Ирана отчет о сбитом в Тегеране "Боинге"

Президент Армении заразился в Лондоне коронавирусом

Газ в Европе в первый день торгов подорожал до максимума за 23 месяца

Газ в Европе в первый день торгов подорожал до максимума за 23 месяца

Нефть подешевела на опасениях локдаунов и в ожидании решений ОПЕК+

ОПЕК+ не смогли достигнуть консенсуса, продолжат переговоры во вторник

Джонсон объявил о "локдауне" в Англии для борьбы против коронавируса

Джонсон объявил о "локдауне" в Англии для борьбы против коронавируса

Что произошло за день: понедельник, 4 января

Британский суд не стал экстрадировать Ассанжа в США

Британский суд не стал экстрадировать Ассанжа в США

Пентагон оставит авианосец "Нимиц" в регионе в связи с "угрозами" Ирана

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');