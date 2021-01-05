Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:21Заразились
на 05.01В России 3 284 384+24 246В мире 85 672 034+549 954

Меркель продлила "локдаун" в ФРГ до конца января

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила во вторник о продлении общенационального режима самоизоляции до 31 января 2021 года.

Кроме того, по сообщению европейских СМИ, она приняла решение ужесточить некоторые ограничительные меры.

"Мы должны жестко и как можно больше ограничивать контакты между людьми", - сказала она журналистам после встречи с руководителями федеральных земель.

Изначально планировалось, что "локдаун", решение о котором власти приняли в конце 2020 года, продлится до 10 января.

В ФРГ за время пандемии COVID-19 выявили почти 1,8 млн случаев заражения коронавирусом, 35,6 тыс. пациентов скончались.

Германия

Новости

Украинская фармкомпания подтвердила подачу заявления на регистрацию "Спутник V"

Что произошло за день: вторник, 5 января

Цена нефти WTI поднялась выше $50 за баррель впервые с февраля 2020 г.

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Алиев объявил Шушу культурной столицей Азербайджана

Крушение украинского самолета в Иране

Украина получила от Ирана отчет о сбитом в Тегеране "Боинге"

Украина получила от Ирана отчет о сбитом в Тегеране "Боинге"

Президент Армении заразился в Лондоне коронавирусом

Газ в Европе в первый день торгов подорожал до максимума за 23 месяца

Газ в Европе в первый день торгов подорожал до максимума за 23 месяца

Нефть подешевела на опасениях локдаунов и в ожидании решений ОПЕК+

ОПЕК+ не смогли достигнуть консенсуса, продолжат переговоры во вторник

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');