Саудовская Аравия не просила ОПЕК+ добровольно сокращать добычу нефти

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия не просила членов соглашения ОПЕК+ о дополнительных добровольных сокращениях добычи нефти.

"Мы не просили никого добровольно дополнительно сокращать добычу нефти, это наше решение. Мы не просили никого делать того же", - сообщил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман на пресс-конференции.

Вице-премьер РФ Александр Новак добавил, что об этом решении в ОПЕК+ никто не знал. "Это такой новогодний подарок, который для нефтяного рынка сегодня преподнесен, для того чтобы снизить остатки более быстрыми темпами", - добавил он. "Мы считаем, что Саудовская Аравия здесь вносит свой большой очень значительный вклад для восстановления нормального уровня запасов на мировых рынках", - сказал Новак.

Ранее Абдулазиз бен Сальман сообщил, что Саудовская Аравия дополнительно снизит добычу в феврале и марте на 1 млн б/с. Официальная квота Саудовской Аравии по сокращению добычи в феврале и марте составляет 9,119 млн б/с. С учетом дополнительного сокращения добыча составит 8,125 млн б/с.