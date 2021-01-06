Шесть человек погибли в автоаварии в Смоленской области

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Жертвами аварии с тремя машинами в Смоленской области стали шесть человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло на 16-м километре юго-западного обхода города Смоленска. По предварительной информации, столкнулись автомобиль Hyundai и ВАЗ.

В результате сильного удара Hyundai выехал на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем ВАЗ-2115. Погибла водитель 2001 года рождения и пассажирка 1999 года рождения. В автомобиле ВАЗ погиб водитель и три пассажира - мужчина и две женщины.