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В Луганске при взрыве газа в доме пострадал глава народной милиции ЛНР

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Глава народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко госпитализирован с ожогами после взрыва в жилом доме в Луганске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в среду.

"У него ожоги, но жизни ничто не угрожает. Госпитализирован", - сказал он.

Версию покушения следователи ЛНР отрицают. "Основная версия - взрыв газа. Версия покушения не рассматривается", - отметил собеседник агентства.

По свидетельству очевидцев, взрыв произошел в квартире одного из многоэтажных домов в Луганске около 01:05 среды. В результате в трех окнах квартиры выбиты стекла, повреждены стены и подъезд.

Место происшествия оцеплено сотрудниками МВД ЛНР, также на месте работают сотрудники МЧС самопровозглашенной республики.

Официальной версии причины взрыва в многоэтажке от правоохранителей ЛНР пока не последовало.

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