В Луганске при взрыве газа в доме пострадал глава народной милиции ЛНР
Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Глава народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко госпитализирован с ожогами после взрыва в жилом доме в Луганске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в среду.
"У него ожоги, но жизни ничто не угрожает. Госпитализирован", - сказал он.
Версию покушения следователи ЛНР отрицают. "Основная версия - взрыв газа. Версия покушения не рассматривается", - отметил собеседник агентства.
По свидетельству очевидцев, взрыв произошел в квартире одного из многоэтажных домов в Луганске около 01:05 среды. В результате в трех окнах квартиры выбиты стекла, повреждены стены и подъезд.
Место происшествия оцеплено сотрудниками МВД ЛНР, также на месте работают сотрудники МЧС самопровозглашенной республики.
Официальной версии причины взрыва в многоэтажке от правоохранителей ЛНР пока не последовало.