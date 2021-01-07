NBC спрогнозировал большинство демократов в Сенате после выборов в Джорджии

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Демократическая партия получает большинство в Сенате США благодаря победам на выборах в Джорджии, свидетельствуют подсчеты NBC, Associated Press и ряда других СМИ.

По их прогнозам, кандидаты-демократы получат оба сенаторских места от Джорджии.

Официальный подсчёт голосов близок к завершению, и демократы действительно лидируют с небольшим отрывом. Оба кандидата-республиканца пока не признали поражение.