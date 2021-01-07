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Ворвавшиеся в Конгресс демонстранты не заполучили бюллетени с голосами выборщиков

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Прорвавшиеся в здание Конгресса США демонстранты не смогли добраться до бюллетеней, поданных выборщиками на выборах президента страны, сообщил сенатор-демократ Джефф Меркли.

"Мы смогли вывезти из сената бюллетени выборщиков. Если бы нашему персоналу не удалось это сделать, разбойники сожгли бы их", - написал он в своём твиттере.

Также сенатор опубликовал фотографию коробок со "спасёнными" бюллетенями.

Трамп и многие его сторонники считают, что на президентских выборах кандидат от демократов Джо Байден победил лишь благодаря масштабным фальсификациям.

США

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