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Сторонники Трампа провели акции в разных штатах США

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Небольшие акции протеста сторонников президента США Дональда Трампа разворачиваются у зданий Капитолиев в разных штатах США, передает CNN.

Так, несколько сотен людей пришли на демонстрацию к Капитолию в столице Орегона городе Салеме. Акция протеста проходила под дождем, организаторы прервали выступающих, чтобы посмотреть видеозапись, распространенную в твиттере президента США Дональда Трампа, где он призвал протестующих в Вашингтоне разойтись по домам.

"Это наш президент. Мы не идем домой, мы только начали", - заявил после этого лидер акции.

В Атланте десятки человек собрались близ Капитолия с американскими флагами. Сотни человек пришли к Капитолию в Денвере в Колорадо.

Мирная акция в поддержку Трампа состоялась в Канзасе. Она продлилась час и уже закончилась без инцидентов.

По масштабам все эти акции значительно уступают той, которая прошла близ Капитолия в столице США.

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