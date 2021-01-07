Конгресс США в ближайшие часы возобновит сертификацию итогов президентских выборов

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Члены Конгресса США готовы в ближайшие часы возобновить процедуру сертификации результатов президентских выборов, сообщила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Мы решили, что должны продолжить работу сегодня вечером, когда разрешат вернуться в Капитолий", - отметила она в заявлении.

Пелоси пояснила, что приняла такое решение после консультаций с лидерами Конгресса и с вице-президентом США Майком Пенсом.

Процедура сертификации была прервана в Конгрессе несколько часов назад, когда в здание прорвались поддерживающие президента США Дональда Трампа демонстранты.

Пока неясна дальнейшая стратегия конгрессменов-республиканцев: некоторые из них собирались затягивать процедуру сертификации, однако после беспорядков в Капитолии, возможно, они согласятся быстро утвердить результаты.

Ожидается, что в итоге конгресс при любом сценарии утвердит победу на выборах демократа Джо Байдена.