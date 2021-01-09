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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:35Заразились
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Число жертв COVID-19 в мире превысило 1,9 млн

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 1 910 844, свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса на 02:00 мск субботы.

Всего с начала пандемии в 191 стране мира зафиксировано 88 758 618 случаев заражения, излечились более 62 млн человек, сообщил университет.

Портал Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, на основе данных, поступающих из 220 стран и регионов планеты, информирует, что число инфицированных уже превысило 89 млн и достигло 89 274 647, скончались 1 920 004 заболевших, поправились почти 64 млн.

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