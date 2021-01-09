Оператор ГТС не исключил диверсию в качестве причины взрыва на газопроводе в Полтавской области

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Оператор газотранспортных систем (ГТС) Украины не исключает, что разгерметизация на газопроводе "Уренгой - Помары - Ужгород" в Полтавской области могла произойти из-за диверсии. Причины повреждения газопровода установят в ходе расследования, сообщила пресс-служба Оператора ГТС.

"Расследование установит вероятные причины аварийной ситуации, включая возможность диверсии или попытки незаконной врезки", - заявил оператор на странице в фейсбуке.

Сейчас оператор собирает и уточняет всю информацию о взрыве на газопроводе вблизи города Лубны Полтавской области.

Как сообщалось, произошедшая в 15:50 субботы, 9 января, авария на участке магистрального газопровода "Уренгой - Помары - Ужгород" около г.Лубны (Полтавская обл.) не повлияла на транзит природного газа в Европу.