Сенатор США призвал соцсети сберечь улики для расследования беспорядков в Капитолии

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Сенатор-демократ, зампредседателя комитета по делам разведки Сената Марк Уорнер призвал ряд компаний США сохранить информацию, которая бы помогла бы привлечь к ответственности участников беспорядков в Вашингтоне в Капитолии, сообщает в субботу издание The Hill.

По данным The Hill, Уорнер, бывший предприниматель в области телекоммуникаций, направил соответствующие письма исполнительным директорам 11 компаний-операторам мобильной связи или социальных сетей, включая Apple, Facebook, Google, Twitter, Verizon.

"Содержание сообщений, отправлявшихся вашими (этих компаний - ИФ) пользователями, которые могли участвовать в этом бунте или содействовать ему... это критически важные доказательства для того, чтобы предать правосудию этих погромщиков", - цитирует издание выдержки из письма.

"Капитолий США - это теперь место преступления", - уточнил сенатор.

The Hill напоминает, что ранее этот конгрессмен критиковал ресурсы Facebook, Google, YouTube за недостаток усилий, направленных на то, чтобы помешать Дональду Трампу распространять утверждения об "украденной" у него победе на президентских выборах 2020 года.

Ранее, отмечает The Hill, сторонники Трампа использовали социальные сети для обсуждения возможности насильственных действий - в дни, предшествующие беспорядкам в Вашингтоне.

6 января сторонники Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.