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Авария на газопроводе под Полтавой не повлияла на работу подземных хранилищ газа

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Авария на газопроводе в Полтавской области Украины не повлияла на работу подземных хранилищ газа (ПХГ), сообщается на странице "Нафтогаз Хранение газа" в Фейсбуке.

"Разгерметизация магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" в Полтавской области 9 января 2021г. не повлияла на работу украинских ПХГ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вся система подземных газохранилищ работает в штатном режиме.

Вместе с тем, "Укртрансгаз" готов при необходимости изменить режим отбора газа в ПХГ, чтобы в полном объеме выполнить заказы своих клиентов.

Благодаря действиям операторов ГТС и ПХГ, обязательства по транзиту природного газа из РФ в страны Европы будут выполнены в полном объеме, говорится в сообщении.

Кроме того, "Укртрансгаз", как оператор газохранилищ Украины, координирует свои действия с оператором ГТС Украины во время ликвидации аварии.

"Сервисные предприятия Укртрансгаза готовы при необходимости оказать помощь по ликвидации аварии", - говорится в сообщении.

Украина

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