Вице-премьер Киргизии назвал судьбоносным голосование по форме правления

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Итоги референдума по определению формы правления в Киргизии будут влиять на дальнейшую конституционную реформу в стране, заявил вице-премьер Киргизии Максат Мамытканов на брифинге в воскресенье.

"Призываю граждан к активному участию в выборах и референдуме, потому что это судьбоносный момент для нашей страны, определяется дальнейший вектор развития нашего государства. По итогам референдума будет определена та конституционная реформа, о которой мы ранее говорили", - сказал Мамытканов.

"Следующим важным политическим событием станут выборы в парламент, которые также будут ответственны за политическое решение, которое будет сегодня принято на референдуме", - заявил вице-премьер.

По его словам, органы власти готовы к проведению досрочных выборов и референдума в Киргизии.

Избирательные участки в Киргизии открылись в 08:00 (05:00 мск) и закроются в 20:00 (17:00 мск). В день голосования функционируют 2 тыс. 474 участка, из них 48 в 28 странах мира. В окончательные списки избирателей вошли 3 млн 563 тыс. 574 человека. За рубежом смогут проголосовать 49 тыс. 479 граждан Киргизии.

На пост президента Киргизии претендуют 17 кандидатов. Среди них Садыр Жапаров, пришедший к власти в стране после октябрьских протестов против итогов парламентских выборов и вспыхнувших затем беспорядков. Для участия в выборах президента 14 ноября он сложил полномочия врио главы государства и приостановил исполнение обязанностей премьера.

Кроме того, на пост главы государства претендуют экс-глава Госкомитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев, лидер оппозиционной политической партии "Бутун Кыргызстан" (Единый Кыргызстан) Адахан Мадумаров, руководитель оппозиционной партии "Реформа" Клара Сооронкулова, бывший спикер парламента Канат Исаев, бывший замминистра внутренних дел Курсан Асанов, оппозиционный депутат парламента страны Каныбек Иманалиев.

17 ноября 2020 года депутаты парламента Киргизии вынесли на общественное обсуждение законопроект о назначении референдума по новой конституции. Проект новой конституции Киргизии предусматривает установление президентской формы правления. Согласно документу, руководство исполнительной властью осуществляется президентом, предусмотрено введение института Народного курултая, а также сокращение числа депутатов парламента с 120 до 90.

20 ноября и.о. президента Киргизии Талант Мамытов подписал указ об образовании конституционного совещания, в состав которого вошли 89 человек из числа депутатов парламента, бывших и действующих чиновников, представителей научного сообщества и общественных деятелей. По итогам обсуждения в совещании в парламент Киргизии будут внесены предложения по проекту закона "О конституции Кыргызской республики".