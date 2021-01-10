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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:34Заразились
на 10.01В России 3 401 954+22 851В мире 89 630 087+769 587

Число случаев COVID-19 в мире превысило 89,6 млн

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро воскресенья достигло 89 млн 637 тыс. 684 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса по состоянию на 10:30.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 млн 926 тыс. 626.

В число стран, где выявлены 5 млн случаев заражения и более, входят США (22 млн 137 тыс. 929), Индия (10 млн 450 тыс. 284) и Бразилия (8 млн 075 тыс. 998). Россия занимает четвертое место 3 млн 344 тыс. 175).

Лидером не только по числу заразившихся, но и по количеству летальных исходов являются Соединенные Штаты, где зафиксировано 372 428 среди пациентов с COVID-19. Вылечились более 13 млн человек. В Индии скончались 150 999 пациентов, поправились более 10 млн человек. В Бразилии умер 202 631 человек, вылечились более 7 млн пациентов.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 248,2. В США на 1 млн жителей скончались 1 149 человек, в Индии - 109, в Бразилии - 950.

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