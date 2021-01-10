Центральный банк Новой Зеландии подвергся кибератаке

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Резервный банк Новой Зеландии в воскресенье заявил о кибератаке, которой подвергся используемый им сервис для обмена файлами.

"Характер и объем информации, к которой потенциально мог быть получен доступ, еще устанавливается, это могли быть, в том числе, коммерческие и персональные конфиденциальные данные", - заявил глава центрального банка Адриан Орр. Его слова приводятся в сообщении на сайте регулятора.

О дате совершения атаки не сообщается, передает агентство Associated Press. Пострадавшая система отключена от сети до завершения проверки.