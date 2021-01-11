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Беременным жительницам Сеула напомнили о необходимости накормить мужей перед родами

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Власти Сеула распространили на официальном информационном онлайн-ресурсе по вопросам беременности и деторождению рекомендации, которые должны помочь женщинам подготовиться к родам. Как пишет The Guardian, советы вызвали возмущение пользователей.

В частности, на ранних стадиях беременности женщинам рекомендовано не отказываться от работы по дому, чтобы не набрать вес. В этих же целях следует на видных местах развесить одежду, которую женщина носила до беременности: это должно мотивировать ее сохранять стройность и побыстрее вернуться к прежним формам после родов.

Перед самими родами, считают авторы, женщина должна разобрать холодильник и наполнить его запасом готовых блюд, чтобы муж мог просто их разогреть, пока супруга будет в роддоме.

Также на время, пока женщина будет в больнице, она должна оставить мужу запас чистой одежды, говорится в рекомендациях. Наконец, пишут авторы, необходимо купить ободок для волос, чтобы не выглядеть после родов неряшливо.

В настоящее время эти советы с сайта уже исчезли, хотя было указано, что они написаны с одобрения Корейского общества акушерства и гинекологии. Власти Сеула отметили, что взяли текст с сайта, подконтрольного Минздраву страны.

Содержание рекомендаций подверглось критике пользователей, так агентство "Ренхап" пишет, что в соцсетях недовольные корейцы спрашивают, почему власти столицы считают женщин домработницами собственных мужей. Также приводятся цитаты женщин, которые говорят, что на последних неделях беременности "даже дышать тяжело, а они считают, что мы должны готовить мужьям еду и приносить нижнее белье?".

В 2018 году правительство Южной Кореи уже подвергалось критике за свод рекомендаций для учеников старшей школы, в котором заявляется, что "женщины должны работать над своим внешним видом, а мужчины - над своим финансовым потенциалом". Там также говорилось, что мужчины рассчитывают на "компенсацию" денег, потраченных на свидание.

Южная Корея Сеул

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